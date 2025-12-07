Оуэн — Салаху: "Нельзя говорить такое на публику"

Бывший игрок "Ливерпуля" Майкл Оуэн высказался насчет ситуации с нападающим "красных" Мохамедом Салахом.

Салах разразился гневным интервью после ничьей 3:3 против "Лидса" накануне, раскритиковав и свой клуб, и главного тренера Арне Слота.



Оуэн понимает чувства Салаха, но призывает 33-летнего игрока сборной Египта не принимать поспешных решений.



"О, Мо Салах, я могу представить, что ты чувствуешь. Ты тащил эту команду так долго и выиграл все, что можно было выиграть. Но это командная игра, и ты просто не можешь говорить на публику то, что сказал".



"Через неделю ты уезжаешь на Кубок Африки. Давай-ка ты закусишь губу, насладишься выступлением за свою сборную, а когда вернешься, посмотрим, какова обстановка", — пишет Оуэн в социальной сети.