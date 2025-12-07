Слот: "Мы прибавляем, игра становится лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Ане Слот считает, что его команда прогрессирует, несмотря на удручающие результаты.

Накануне "Ливерпуль" совершил свою очередную потерю очков, уже в компенсированное время упустив победу против "Лидса" (3:3).



Слот чувствует, что "Ливерпуль" снова не был вознагражден за свои старания, потому что команда показала хороший футбол и сражалась.



"Думаю, мы прибавляем. Прибавляют отдельные игроки, игра становится лучше, но игрокам сложно смириться с таким исходом".



"Они так сильно стараются и так упорно сражаются, а когда при этом вы не добиваетесь результата так много раз, снова и снова, можно представить, как это влияет на игроков по отдельности и на команду".



"Дело не во мне. Важно то, что чувствуют игроки, что чувствуют фанаты, что чувствует каждый, кто любит этот футбольный клуб".



"Думаю, в данный момент все мы чувствуем одно и то же. Но я также надеюсь, каждый увидел, что эти игроки сражались очень, очень упорно".



"И это сочетается с хорошим футболом. Сегодня мы вновь почти ничего не позволили создать сопернику и пропустили три гола", — цитирует Слота The Independent.