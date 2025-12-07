"Пэлас" приступает к расширению "Селхерст Парк"

Уже в следующем месяце "Кристал Пэлас" приступит к реконструкции своего стадиона "Селхерст Парк".

"Пэлас" вынашивал идею по расширению "Селхерст Парк" с момента своего выхода в Премьер-Лигу в 2013 году.



"Пэлас" также рассматривал идею переезда в другое место, но в итоге решил остаться на стадионе, который является домом для клуба с 1924 года и сейчас вмещает 25,486 зрителей.



В интервью talkSPORT президент "Пэлас" Стив Пэриш подтвердил, что уже в январе 2026 подрядчик клуба выйдет на строительную площадку для возведения новой Главной трибуны на 13,500 мест. Реализация этого проекта оценивается в 150 миллионов фунтов.



"Я скрестил пальцы и надеюсь, что фанаты увидят реальный прогресс в январе. Мы слегка задержались из-за выкупа прилегающих жилых зданий и просто некоторых изменений".



"Вообще-то, мы изменили большую часть конструкций, которые были полностью бетонные, но будут в основном стальные".



"Это может быть незаметно глазу, но это сэкономило нам значительную сумму денег. Так что эти работы стоили того".



"У нас появилась новая компания, которая руководит строительными работами. Поэтому все системы работают", — сообщил Пэриш.