Слот: "Конате слишком часто замечают на месте преступления"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот высказался насчет роковой ошибки своего защитника Ибраимы Конате против "Лидса".

Назначенный за фол Конате пенальти стал, пожалуй, переломным моментом субботнего матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" (3:3), потому что до него "Ливерпуль" вел с перевесом в два гола и контролировал игру.



Слот считает, что вмешательство системы VAR в этом эпизоде было спорным, но одновременно признает, что в последнее время Ибраима слишком часто становится виновником пропущенных "Ливерпулем" голов.



"К сожалению для него, он много вещей делает хорошо, но его слишком часто замечают на месте преступления. Прежде я слышал, что такое выражение используют в Англии. Это означает, что он участвует в голах, которые мы пропускаем".



"Такое случается в футболе, если ты центральный защитник. Сегодня он пошел в подкат с усилием, он пытался сделать все, чтобы заблокировать передачу".



"Мяч уходил, их игрок уже немного падал, и тут случился контакт. Ясно, что контакт был. Вопрос в том, следовало ли VAR вмешиваться? Пожалуй, многие люди скажут, что это было правильно, но эти же люди должны посмотреть некоторые другие наши матчи в этом сезоне, когда VAR не вмешивалась", — цитирует Слота Liverpool Echo.



