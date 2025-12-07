Биссума снова попался на употреблении "веселящего газа"

Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума был вновь замечен употребляющим "веселящий газ".

Биссума решил побаловаться оксидом азота, который считается легальным наркотиком, во время вечеринки в Лондоне 3 ноября.



29-летний малиец сам снял себя на видео, которое затем отправил девушке, чтобы та присоединилась к нему на вечеринке.



Теперь Биссума, который не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне, может ждать суровое наказание, потому что в прошлом году Иву уже пришлось извиняться за употребление "веселящего газа".



"Тоттенхэм" уже подтвердил изданию The Sun, что проводит внутреннее расследование поступка Биссума, который тем временем удалил любое упоминание "шпор" из своего аккаунта в инстаграме.



Добавим, контракт Биссума с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона, но клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев, и "шпоры" могут ей воспользоваться, если не найдут покупателя на Ива в январе.