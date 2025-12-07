Слот объяснил, почему Салах не сыграл с "Лидсом"

Главный тренер "Ливерпуля" Ане Слот объяснил, почему нападающий Мохамед Салах целиком провел матч против "Лидса" на скамейке запасных.

Выезд к "Лидсу" накануне стал третьим матчем Премьер-Лиги подряд, в котором Салах был назван среди запасных "Ливерпуля".



Слот еще до матча объяснил, что просто определил наиболее подходящий под конкретного соперника состав. Кроме того, Арне сослался на скорый отъезд египетского ветерана на Кубок Африки.



"Это решение никогда не бывает простым, потому что мы знаем, каким замечательным игроком он является. Я должен определять состав, который, как я думаю, нужен нам сегодня, поэтому я и принял это решение".



"Дело не только в нас, но и в команде, которой мы противостоим. Я видел последние матчи "Лидса", они усложнили жизнь "Сити" во втором тайме. То же самое я увидел против "Челси".



"Мы стараемся как можно лучше адаптироваться под их сильные качества и, надеюсь, мы сможем навредить им".



"Будущее Салаха? Нам нужно принять ситуацию, в которой мы находимся, и свои решения я принимаю, исходя из этого. Краткосрочное будущее Мо в том, что через неделю он уезжает на Кубок Африки, но до того мы сыграем против "Интера" и "Брайтона", — приводит слова Слота Sky Sports.