Собослаи: "После 0:2 подумали, что игра закончена"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи признал, что его команда расслабилась раньше времени против "Лидса".

Поведя со счетом 0:2 благодаря дублю Уго Экитике в начале второго тайма, "Ливерпуль" позволил сопернику восстановить равновесие.



Затем Собослаи снова вывел "Ливерпуль" вперед, но в компенсированное время "Лидс" вырвал ничью 3:3, и после такого результата у Доминика есть большие вопросы к своим партнерам по команде.



"Я не знаю, что случилось после 0:2. Полагаю, мы подумали, что игра закончена".



"Перед началом матча мы говорили, что в такого рода игре никогда нельзя недооценивать своего соперника".



"Возможно, после пенальти у них просто пошла игра, что позволило им сделать счет 2:2. Мы снова повели, так что команда хорошо отреагировала, но опять пропустить после стандарта — это неприятно".



"Что было в раздевалке, останется в раздевалке. Это не для публики".



"Мы должны разобраться с этим, мы должны найти решения. Порой вы должны взглянуть на себя, просто подумать и спросить себя, сделали ли вы все возможное. Если ответ "да", нужно продолжать трудиться, и тогда у вас пойдет игра".



"В прошлом году мы стали чемпионами, а теперь я даже не знаю, какое место мы занимаем. Все команды выступают хорошо. Каждая команда хочет победить чемпионов, и мы знали это до старта сезона".



"Мы должны найти решения, мы должны показать реакцию, и каждый должен взять ответственность. Это должны сделать все, а не только опытные парни или парни, которые здесь дольше других".



"Каждый должен выходить на поле и показывать, что готов сражаться за эту эмблему", — сообщил Собослаи Sky Sports.