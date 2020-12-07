Слот — о ничьей против "Лидса": "Может винить только себя"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда может винить только себя в потере очков против "Лидса".

Пропустив на "Элланд Роуд" в компенсированное время, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничейным результатом 3:3.



Слот чувствует, что "красные" мало позволили сопернику и при счете 2:3 контролировали игру, однако Арне не ищет виноватых на стороне.



"Это не первый раз, когда мы теряем очки. Это не первый раз, когда мы пропускаем гол на последней минуте. Это не первый раз, когда мы пропускаем после стандарта. Думаю, каждый может представить, каким было настроение в раздевалке".



"Я не думаю, что мы позволили им что-либо создать, пока счет не стал 0:2. При назначении пенальти у них не было момента, но мы сделали это моментом, который привел к назначению пенальти после вмешательства VAR".



"При 1:2 они создали свой, возможно, первый момент, и счет стал 2:2. Мы проявили характер и повели 2:3. Думаю, после этого мы контролировали игру. Конечно, всегда может случиться длинный заброс, отскок, что не всегда можно предотвратить".



"Затем они подали угловой в компенсированное время и забили. Такова наша история в этом сезоне. Но виноваты в этом только мы сами. Мы позволяем этим моментам возникать", — цитирует Слота Sky Sports.