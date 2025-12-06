Гвардиола не в восторге от "рабоны" Шерки

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что не в восторге от результативной передачи "рабоной" Райана Шерки против "Сандерленда".

В субботу Шерки помог "Сити" разгромить "Сандерленд" со счетом 3:0, отметившись двумя результативными передачами.



Во втором случае Райан с помощью "рабоны" выполнил подачу на голову Фила Фодена, однако Гвардиола предпочел бы, чтобы его летний новичок сыграл проще.



"Я никогда не видел, чтобы Месси подавал так, как это сделал он. Месси — лучший игрок, который играл в футбол, но я никогда не видел от него такого рода подач".



"Подавать — это нормально, и не имеет значения, правой или левой ногой, какой частью ноги. Это нормально, если это эффективно, но мне нравится простота, потому что от Месси я научился тому, что ты никогда не совершишь ошибку при простых вещах".



"Он идеально делает простые вещи, затем идет в дриблинг на четыре или пять игроков. Я хочу, чтобы мои игроки тоже делали простые вещи, а после этого, если у тебя есть особенный талант, ты можешь сделать что пожелаешь".



"Но если это не сработало, это будет проблемой. Ты будешь в беде", — цитирует Гвардиолу BBC.



