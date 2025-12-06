"Лидс" вырвал очко против "Ливерпуля"

Ао Танака Пропустив на шестой компенсированной минуте, "Ливерпуль" остался без победы в выездном противостоянии с "Лидсом" — 3:3.

Место Лукаса Нмечи в нападении "белых" занял Ноа Окафор. Илия Груев вышел вместо Ао Танаки.

Мохамед Салах в третьем матче подряд был назван среди запасных "красных", рядом с Александером Исаком. Вернулись в старт Конор Брэдли и Уго Экитике.

Матч начался с дальнего удара Окафора — немного неточно. Но далее хозяевам пришлось сосредоточиться на обороне, потому что их соперник стал наращивать давление.

На 16-й минуте Кертис Джонс закрутил мяч из-за пределов штрафной и попал в крестовину, а после удара Экитике снаряд срикошетил и ушел на угловой.

Также к голу был близок Коди Гакпо, пробив со внешней стороны штанги. Этим "Ливерпуль" и ограничился в первом тайме.

Первый тайм не порадовал зрителей ударами в створ, зато едва начался второй тайм, как Экитике открыл счет. Уго перехватил неудачный пас Джо Родона, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера — 0:1.

А уже на 50-й минуте Экитике оформил дубль. Конор Брэдли совершил перехват на правом фланге и прострелил на границу вратарской, где Уго опередил голкипера — 0:2.

На 65-й минуте Алиссон отразил удар Джейдена Богла в упор, однако в любом случае лайнсмен зафиксировал в офсайд.

Трибуны "Элланд Роуд" не дали своей команде упасть духом, и на 69-й минуте хозяева заработали пенальти. Система VAR подтвердила фол Ибраимы Конате на Вильфреде Ньонто, и Доминик Калверт-Левин реализовал 11-метровый — 1:2.

"Лидс" резко воодушевился и на 75-й минуте сравнял счет. Антон Штах получил мяч на краю штрафной, свободно сместился в направлении центра и пробил — 2:2.

На 78-й минуте "Ливерпуль" снова мог выйти вперед, но голкипер Лукас Перри отразил удар Виргила Ван Дейка головой.

Чего не смог Ван Дейк, смог Доминик Собослаи, на 80-й минуте закатив мяч в ворота после того, как Алексис Макаллистер умно пропустил на него снаряд — 2:3.

В оставшееся время гости никуда не торопились, но при этом к своим воротам не прижимались. Казалось, победа уже никуда не денется от "Ливерпуля", но угловой "Лидса" на шестой компенсированной минуте обернулся голом брошенного в одиночестве на дальней штанге Танаки — 3:3.

"Ливерпуль" слишком легко позволил своему сопернику отыграть два гола и сравнять счет. "Красные" снова вышли вперед, однако подгоняемый своими болельщиками "Лидс" старался до конца и доказал, что победа над "Челси" посреди недели не была случайной.

"Лидс" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Премьер-Лига

mihajlo   

06.12.2025

Количество просмотров Просмотров: 949

