Мареска подтвердил потерю Делапа с травмой плеча

Лиам Делап Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что его нападающий Лиам Делап получил травму плеча против "Борнмута".

Делап был вынужденно заменен уже в первом тайме безголевого матча Премьер-Лиги против "Борнмута", покидая поле с завернутой в футболку правой рукой.

Мареске лишь остается сокрушаться по поводу потери Делапа, который в начале сезона отсутствовал с травмой задней поверхности бедра.

"Он уже пропустил два месяца и, к сожалению, снова выбыл из строя. Мы не знаем, надолго ли, но его плечо выглядит довольно скверно. Ему не везет".

"Также немного не везет нам, потому что нам нужен такого рода 9-й номер. Мы попробовали сегодня Марка (Гиу). Но да, это травма", — цитирует Мареску Evening Standard.




06.12.2025

