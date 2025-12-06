Мареска подтвердил потерю Делапа с травмой плеча
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что его нападающий Лиам Делап получил травму плеча против "Борнмута".
Делап был вынужденно заменен уже в первом тайме безголевого матча Премьер-Лиги против "Борнмута", покидая поле с завернутой в футболку правой рукой.
Мареске лишь остается сокрушаться по поводу потери Делапа, который в начале сезона отсутствовал с травмой задней поверхности бедра.
"Он уже пропустил два месяца и, к сожалению, снова выбыл из строя. Мы не знаем, надолго ли, но его плечо выглядит довольно скверно. Ему не везет".
"Также немного не везет нам, потому что нам нужен такого рода 9-й номер. Мы попробовали сегодня Марка (Гиу). Но да, это травма", — цитирует Мареску Evening Standard.
06.12.2025 22:00
Последние комментарии:
Травма Делапа спасет Челси! Если Мареске есть его ставить в состав, то теперь нету такой возможности! И это заебись!
Ахаха а кто это ?
Да пошел он нахуй етот бомж
