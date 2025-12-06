Артета ожидает реакции от "Арсенала" на поражение от "Виллы"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ожидает реакции от своей команды на поражение от "Астон Виллы".

Буквально последним касанием мяча в матче "Вилле" удалось вырвать победу 2:1 над "Арсеналом", который теперь уже в следующем туре может утратить лидерство в Премьер-Лиге.

Артета удивлен людьми, которые ожидали более внушительного отрыва "Арсенала" во главе таблицы, и думает, что эта осечка только подстегнет "канониров".

"В этой лиге вы приезжаете на "Олд Траффорд", вы приезжаете на "Сент-Джеймс Парк", вы приезжаете к "Челси", вы приезжаете сюда. Мы побывали во многих сложных местах".

"Результат мог быть другим, но реальность такова, что нет. Мы не проигрывали на протяжении 18 матчей, но мы все равно поблизости с другими командами".

"Таков уровень лиги, и мы знаем это. Это возможность, которая есть у нас есть впереди, и на этом все".

"Теперь настало время реабилитироваться. Соперник дал мне много правильных причин думать, что мы сможем играть на прежнем уровне. Мы движемся дальше. Матч сегодня станет для нас уроком и сделает нашу команду лучше".

"Сезон длится уже пять месяцев, и пока что мы справлялись. Мы должны доказать, что сможем справляться снова, снова и снова еще шесть месяцев".

"Таков уровень. Люди, которые думали, что на данном этапе мы будем лидировать с 10 очками отрыва, живут в другом мире", — цитирует Артету The Independent.




