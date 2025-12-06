Артета ожидает реакции от "Арсенала" на поражение от "Виллы"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что ожидает реакции от своей команды на поражение от "Астон Виллы".

Буквально последним касанием мяча в матче "Вилле" удалось вырвать победу 2:1 над "Арсеналом", который теперь уже в следующем туре может утратить лидерство в Премьер-Лиге.



Артета удивлен людьми, которые ожидали более внушительного отрыва "Арсенала" во главе таблицы, и думает, что эта осечка только подстегнет "канониров".



"В этой лиге вы приезжаете на "Олд Траффорд", вы приезжаете на "Сент-Джеймс Парк", вы приезжаете к "Челси", вы приезжаете сюда. Мы побывали во многих сложных местах".



"Результат мог быть другим, но реальность такова, что нет. Мы не проигрывали на протяжении 18 матчей, но мы все равно поблизости с другими командами".



"Таков уровень лиги, и мы знаем это. Это возможность, которая есть у нас есть впереди, и на этом все".



"Теперь настало время реабилитироваться. Соперник дал мне много правильных причин думать, что мы сможем играть на прежнем уровне. Мы движемся дальше. Матч сегодня станет для нас уроком и сделает нашу команду лучше".



"Сезон длится уже пять месяцев, и пока что мы справлялись. Мы должны доказать, что сможем справляться снова, снова и снова еще шесть месяцев".



"Таков уровень. Люди, которые думали, что на данном этапе мы будем лидировать с 10 очками отрыва, живут в другом мире", — цитирует Артету The Independent.