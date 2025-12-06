Хави Симонс вдохновил "Тоттенхэм" на победу над "Брентфордом"

Забив гол и отдав результативную передачу, Хави Симонс обеспечил "Тоттенхэму" победу 2:0 над "Брентфордом".

В стартовом составе "шпор" впервые с 8 ноября на матч Премьер-Лиги оказался Хави Симонс. Также вернулись Микки Ван де Вен, Арчи Грей и Ришарлисон.



В старте "пчел" произошло четыре перестановки. Свой шанс получили Натан Коллинс, Джордан Хендерсон, Миккель Дамсгор и Игорь Тиаго.



В начале матча мяч значительно лучше держался у хозяев, но особой остроты у чужих ворот не возникало.



В середине первого тайма команды обменялись опасными моментами, но если Тиаго не смог головой пробить Гульельмо Викарио, то Ришарлисон без проблем поразил пустые ворота с близкого расстояния после прострела Симонса – 1:0.



"Тоттенхэм" был лучше по игре, и незадолго до перерыва "шпоры" развили свое преимущество в счете. Симонс протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, после чего пробил низом — 2:0.



Второй тайм уже стал формальностью, и хозяева не позволили сопернику вернуться в игру. На 79-й Мохаммед Кудус еще раз отправил мяч в ворота "Брентфорда", но из-за офсайда гол не был засчитан.



Хави Симонс сыграл свой лучший матч за "Тоттенхэм", обеспечив "шпорам" столь необходимую домашнюю победу.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче