"Сити" сокрушил "Сандерленд" и сблизился с "Арсеналом"
"Манчестер Сити" сокрушил "Сандерленд" со счетом 3:0, благодаря чему сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков.
Относительно победы 4:5 над "Фулхэмом" из стартового состава "горожан" пропал Тиджани Рейндерс, вместо которого появился Райан Шерки.
В старт "черных котов" вернулись Лутсхарел Гертрюйда, Бертран Траоре и Вильсон Изидор, заменив Рейнилду Мандава, Чемсдина Талби и Брайана Бробби.
Первый же в матче удар в створ стал голом, но случилось это только на 31-й минуте, когда Рубен Диаш мощно пробил с дистанции с рикошетом — 1:0.
А спустя четыре минуты отличился другой защитник хозяев. Это Йошко Гвардиол головой вколотил мяч в сетку после подачи Филом Фоденом углового — 2:0.
Вскоре после начала второго тайма Жереми Доку попал в штангу, но "Сандерленду" терять было уже нечего, поэтому "коты" активизировались и создали пару реальных угроз воротам Джанлуиджи Доннаруммы.
"Сити" пришлась по нраву открытая игра, и на 65-й минуте Фоден головой отправил мяч в "девятку" после подачи Шерки с правого края штрафной "рабоной" — 3:0.
Третий гол добил "котов", которые перестали сопротивляться. А "горожане" уже насытились и в остатке матча просто играли в свое удовольствие.
Зная об осечке "Арсенала" ранее днем, "Сити" было важно набрать три очка, и эта задача была довольно уверенно выполнена.
"Манчестер Сити" — "Сандерленд". Отчет о матче
06.12.2025 20:00
04.12.2025 12:06 # удалить
alexomck
4. Челси 24
10. Эвертон 21
можно половину чемпа не мячик пинать и шансы на 4ку останутся.
Источник: https://fapl.ru/posts/118799/?c=1#c8127164
4. Челси 25
5. Эвертон 24
(ответить)
Ебучий декабрь бля)) каждый сезон одно и то же)))хорошо хоть финал лч не в декабре играется)))
(ответить)
сократили от Арсика отставание на 1 очко) приближаемся, оказываем давление
(ответить)
Опа, Эвертон на 5-той позиции
(ответить)
Борьба за 10-е место накаляется... Челсецо - фаворит
(ответить)
При мареске никакой стабильности нет, не было и не будет. Наблюдаем, каким сито, под слезы Битали и манкуртской чмони, забирает титул из рук арсенуля.
(ответить)
Всё происходит, как я и предсказывал. Реальный конкурент Арсенала - это Сити, а выскочки из Челси посыпались. Палмер - всё. Жаль парня, не смог вовремя соскочить из этого кладбища талантов.
(ответить)
Похуй, могло быть хуже. Тетыч в бельгию пусть молодежку везет.
(ответить)
Сити чемпион. Пеп такое не отпустит
Челси в гонке за топ 5
(ответить)
Симонс за матч 1+1. Весь Сутулси 0+0 в двух матчах. Охранник?
(ответить)
А шо там по залупенсам?
(ответить)
