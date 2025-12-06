"Сити" сокрушил "Сандерленд" и сблизился с "Арсеналом"

Фил Фоден и Райан Шерки "Манчестер Сити" сокрушил "Сандерленд" со счетом 3:0, благодаря чему сократил свое отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до двух очков.

Относительно победы 4:5 над "Фулхэмом" из стартового состава "горожан" пропал Тиджани Рейндерс, вместо которого появился Райан Шерки.

В старт "черных котов" вернулись Лутсхарел Гертрюйда, Бертран Траоре и Вильсон Изидор, заменив Рейнилду Мандава, Чемсдина Талби и Брайана Бробби.

Первый же в матче удар в створ стал голом, но случилось это только на 31-й минуте, когда Рубен Диаш мощно пробил с дистанции с рикошетом — 1:0.

А спустя четыре минуты отличился другой защитник хозяев. Это Йошко Гвардиол головой вколотил мяч в сетку после подачи Филом Фоденом углового — 2:0.

Вскоре после начала второго тайма Жереми Доку попал в штангу, но "Сандерленду" терять было уже нечего, поэтому "коты" активизировались и создали пару реальных угроз воротам Джанлуиджи Доннаруммы.

"Сити" пришлась по нраву открытая игра, и на 65-й минуте Фоден головой отправил мяч в "девятку" после подачи Шерки с правого края штрафной "рабоной" — 3:0.

Третий гол добил "котов", которые перестали сопротивляться. А "горожане" уже насытились и в остатке матча просто играли в свое удовольствие.

Зная об осечке "Арсенала" ранее днем, "Сити" было важно набрать три очка, и эта задача была довольно уверенно выполнена.

"Манчестер Сити" — "Сандерленд". Отчет о матче




