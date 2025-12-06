"Челси" и "Борнмут" не забили голов

"Челси" завершил без голов выездной матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

В стартовый состав "вишенок" вернулись Маркос Сенеси, Маркус Тавернье и Эванилсон.



Впервые с 20 сентября в старте "синих" на матч Премьер-Лиги был назван Коул Палмер. Весле Фофана, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо и Педру Нету также были восстановлены в составе.



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостевой команды, но гол сыгравшего на добивании Антуана Семеньо не был засчитан из-за офсайда у Эванилсона.



На 35-й минуте Эванилсон пытался добить мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Робертом Санчесом удара Семеньо с острого угла, но непостижимым образом промахнулся.



Помимо беззубой игры, еще одной ложкой дегтя для "Челси" в первом тайме стала потеря Лиама Делапа, который получил травму плеча и уступил свое место на поле Марку Гиу.



Второй тайм начался с еще одного опасного момента у ворот Санчеса, но Тавернье не попал в створ, пробивая в касание из пределов штрафной.



Довольно скоро "синие" пришли в себя, у них появились удары в створ, а Гарначо даже пробил головой в штангу со внешней стороны. Но дальше этого дело не пошло, и матч закончился без голов.



"Челси" не пропустил, но "клин-шит" — это единственный позитив, который команда Энцо Марески может почерпнуть из этого матча.



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче