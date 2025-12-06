"Челси" и "Борнмут" не забили голов

Коул Палмер "Челси" завершил без голов выездной матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

В стартовый состав "вишенок" вернулись Маркос Сенеси, Маркус Тавернье и Эванилсон.

Впервые с 20 сентября в старте "синих" на матч Премьер-Лиги был назван Коул Палмер. Весле Фофана, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо и Педру Нету также были восстановлены в составе.

Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостевой команды, но гол сыгравшего на добивании Антуана Семеньо не был засчитан из-за офсайда у Эванилсона.

На 35-й минуте Эванилсон пытался добить мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Робертом Санчесом удара Семеньо с острого угла, но непостижимым образом промахнулся.

Помимо беззубой игры, еще одной ложкой дегтя для "Челси" в первом тайме стала потеря Лиама Делапа, который получил травму плеча и уступил свое место на поле Марку Гиу.

Второй тайм начался с еще одного опасного момента у ворот Санчеса, но Тавернье не попал в створ, пробивая в касание из пределов штрафной.

Довольно скоро "синие" пришли в себя, у них появились удары в створ, а Гарначо даже пробил головой в штангу со внешней стороны. Но дальше этого дело не пошло, и матч закончился без голов.

"Челси" не пропустил, но "клин-шит" — это единственный позитив, который команда Энцо Марески может почерпнуть из этого матча.

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче




06.12.2025

  1. skydreams 06.12.2025 20:08 # skydreams
    бля глядя на эту импотенцию в атаке чот Джексона вспоминаю... он хотя бы мог сам момент себе или партнерам создать, кого-то обвести, в общем движа навести. Делап, Гиу, Педру все хуже его, 100%. идите нахуй просто кто не согласен. ждём Эмегу летом, Делапа в Страсбур, Гиу в аренду, Жоао Педру на лавку.

  2. lullaby 06.12.2025 20:03 # lullaby
    На 1 очко приблизились к арсосаликам.
    Уехехех камон красиво

  3. b84 06.12.2025 20:03 # b84
    шо с ебалой ????????????????????????????

  4. akado 06.12.2025 20:03 # akado
    Челси ввязывается в глиномес за 4ку.

  5. skydreams 06.12.2025 20:02 # skydreams
    не проебали уже спасибо. бля без кайседо чот вообще печаль, средняя команда без нашего топового негритосика. и палмерюк не в форме... так оставь его до конца мож чо и придумал бы, хоть и много брака было, но хотя бы в действиях идея есть. остальные чисто дуболомы, голову вниз и побежали

  6. yamateh 06.12.2025 20:02 # yamateh
    С победой!
    Блестящая игра, как у вас так получается

  7. electric 06.12.2025 20:02 # electric
    охранник...

