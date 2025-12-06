"Челси" и "Борнмут" не забили голов
"Челси" завершил без голов выездной матч Премьер-Лиги против "Борнмута".
В стартовый состав "вишенок" вернулись Маркос Сенеси, Маркус Тавернье и Эванилсон.
Впервые с 20 сентября в старте "синих" на матч Премьер-Лиги был назван Коул Палмер. Весле Фофана, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо и Педру Нету также были восстановлены в составе.
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах гостевой команды, но гол сыгравшего на добивании Антуана Семеньо не был засчитан из-за офсайда у Эванилсона.
На 35-й минуте Эванилсон пытался добить мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного Робертом Санчесом удара Семеньо с острого угла, но непостижимым образом промахнулся.
Помимо беззубой игры, еще одной ложкой дегтя для "Челси" в первом тайме стала потеря Лиама Делапа, который получил травму плеча и уступил свое место на поле Марку Гиу.
Второй тайм начался с еще одного опасного момента у ворот Санчеса, но Тавернье не попал в створ, пробивая в касание из пределов штрафной.
Довольно скоро "синие" пришли в себя, у них появились удары в створ, а Гарначо даже пробил головой в штангу со внешней стороны. Но дальше этого дело не пошло, и матч закончился без голов.
"Челси" не пропустил, но "клин-шит" — это единственный позитив, который команда Энцо Марески может почерпнуть из этого матча.
"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче
06.12.2025 20:00
бля глядя на эту импотенцию в атаке чот Джексона вспоминаю... он хотя бы мог сам момент себе или партнерам создать, кого-то обвести, в общем движа навести. Делап, Гиу, Педру все хуже его, 100%. идите нахуй просто кто не согласен. ждём Эмегу летом, Делапа в Страсбур, Гиу в аренду, Жоао Педру на лавку.
На 1 очко приблизились к арсосаликам.
Уехехех камон красиво
шо с ебалой ????????????????????????????
Челси ввязывается в глиномес за 4ку.
не проебали уже спасибо. бля без кайседо чот вообще печаль, средняя команда без нашего топового негритосика. и палмерюк не в форме... так оставь его до конца мож чо и придумал бы, хоть и много брака было, но хотя бы в действиях идея есть. остальные чисто дуболомы, голову вниз и побежали
С победой!
Блестящая игра, как у вас так получается
охранник...
