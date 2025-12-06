Артета посетовал, что "Арсенал" слишком много терял мяч против "Виллы"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетовал на потери мяча в проигранном матче против "Астон Виллы".

В субботу "Арсенал" потерпел свое только второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив решающий гол в компенсированное время (2:1).



Артета считает, что его команда слишком много теряла мяча в этом матче, однако у Микеля осталось ощущение, что "Арсенал" прибавил во втором тайме и должен был побеждать.



"Разумеется, мы крайне расстроены тем, как проиграли матч. Но в первую очередь поздравляю "Виллу", потому что у них действительно хорошая команда, и они действительно хороши в том, что делают. У нас возникли некоторые сложности в первом тайме, особенно с очень несвойственными нам потерями после того, как мы возвращали себе мяч, а это очень опасно против такого соперника".



"Но, за исключением ситуации Уоткинса, где был фол, я не вспомню ничего опасного у наших ворот, кроме гола. Второй тайм мы начали действительно хорошо, гораздо позитивнее, мы создавали возможности, чтобы забить гол. Я чувствовал, что мы выиграем матч".



"Мы могли проиграть матч ранее, когда мы совершили две очень опасные индивидуальные потери мяча, но обошлось. Мы имели два момента забить, включая с прострелом Деклана (Райса), но мы не воспользовались ими".



"В случае со вторым голом они сыграли быстро, создали хаос в штрафной и смогли отправить мяч в верхний угол, что говорит о качестве этой лиги. Таков итог", — цитирует Артету Football.London.