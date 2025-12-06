Артета посетовал, что "Арсенал" слишком много терял мяч против "Виллы"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетовал на потери мяча в проигранном матче против "Астон Виллы".
В субботу "Арсенал" потерпел свое только второе поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив решающий гол в компенсированное время (2:1).
Артета считает, что его команда слишком много теряла мяча в этом матче, однако у Микеля осталось ощущение, что "Арсенал" прибавил во втором тайме и должен был побеждать.
"Разумеется, мы крайне расстроены тем, как проиграли матч. Но в первую очередь поздравляю "Виллу", потому что у них действительно хорошая команда, и они действительно хороши в том, что делают. У нас возникли некоторые сложности в первом тайме, особенно с очень несвойственными нам потерями после того, как мы возвращали себе мяч, а это очень опасно против такого соперника".
"Но, за исключением ситуации Уоткинса, где был фол, я не вспомню ничего опасного у наших ворот, кроме гола. Второй тайм мы начали действительно хорошо, гораздо позитивнее, мы создавали возможности, чтобы забить гол. Я чувствовал, что мы выиграем матч".
"Мы могли проиграть матч ранее, когда мы совершили две очень опасные индивидуальные потери мяча, но обошлось. Мы имели два момента забить, включая с прострелом Деклана (Райса), но мы не воспользовались ими".
"В случае со вторым голом они сыграли быстро, создали хаос в штрафной и смогли отправить мяч в верхний угол, что говорит о качестве этой лиги. Таков итог", — цитирует Артету Football.London.
06.12.2025 19:00
Просмотров: 388
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Против Брюгге не должно быть ни одного защитника и полузащитника основы. Норгард вместо Райса на все оставшиеся матчи лиги чемпионов и других псевдо кубков. Защиту потеряли, потеряем ещё опорку и нам пизда прийдёт. Победа над Баварией очень мощно нам отрикошетила в Премьер Лиге
(ответить)
Ахахазах))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий