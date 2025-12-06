Почеттино хочет вернуться в Премьер-Лигу, чтобы выиграть ее

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу, чтобы на сей раз выиграть ее.

Ни с "Тоттенхэмом", ни с "Челси" Почеттино не удалось завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги, поэтому Маурисио чувствует, что у него осталось незаконченное дело в Англии, куда он планирует вернуться после своей текущей работы.



"Премьер-Лига — лучшая в мире. Конечно, я скучаю по ней. Я так счастлив в США, но я всегда думаю о том, чтобы однажды вернуться. Это лига с самой высокой конкуренцией, и, конечно, я был бы рад однажды вернуться".



"Если бы я мог достичь еще только одной вещи в своей карьере, я бы выбрал выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Мы были так близки с "Тоттенхэмом". Я хочу достичь этого. Я все еще молод, у меня есть энергия, опыт и мотивация, чтобы попытаться сделать это в будущем", — сообщил Почеттино BBC.