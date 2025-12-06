"Вилла" вырвала победу против "Арсенала" на последних секундах

Гол Эмилиано Буэндиа на последних секундах матча позволил "Астон Вилле" вырвать победу 2:1 против лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".

Эмилиано Мартинес залечил свою травму, полученную на разминке перед матчем против "Брайтона" посреди недели, и вернулся на ворота "вилланов". Юри Тилеманс заменил Эванна Гессана.



В стартовый состав "канониров" вернулись Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака, заменив Кристиана Москеру, Нони Мадуэке и Габриэля Мартинелли.



В начале матча команды обменялись опасными моментами. Сначала Мартин Эдегор издали проверил Мартинеса, в ответ на что Олли Уоткинс ушел от Тимбера с Пьеро Инкапье в штрафной и пробил из района 11-метровой отметки, но голкипер гостей Давид Райя выручил свою команду.



На 15-й минуте Мартинес еще раз вступил игру, отразив дальний удар Сака. Спустя семь минут Букайо сыграл в стенку с партнером и вывел Эзе на пустые ворота, однако гол Эберечи не был засчитан из-за офсайда.



На 28-й минуте хозяева вывели на удар Кэша, но удар того был заблокирован Декланом Райсом. Спустя восемь минут Мэтти получил второй шанс, и на сей раз ему никто не помешал замкнуть передачу в районе дальней штанги, направив мяч между ног Райи — 1:0.



В остатке первого тайма "Арсенал" лишь наиграл на удар Бена Уайта из пределов штрафной, но Мартинес без проблем забрал мяч.



На второй тайм главный тренер "канониров" Микель Артета выпустил Виктора Дьекереша и Леандро Троссарда, и последний уже на 50-й минуте имел хороший момент, но не попал в створ.



Однако уже на 52-й минуте Троссард дождался своего второго шанса. Мартинес не смог полноценно прервать прострел Сака вдоль ворот, и мяч дошел до Леандро, который с близкого расстояния поразил цель — 1:1.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра. У "Виллы" Уоткинс напряг Райю, Дониэлл Мален не попал в створ. У "Арсенала" Мартин Эдегор дважды заставил Мартинеса вступить в игру, а удар Сака был заблокирован.



В концовке игра успокоилась — обе команды опасались упустить ничью. Но когда компенсированное время уже практически истекло, вышедший на замену Эмилиано Буэндиа отправил выцарапанный партнером мяч в ворота "канониров" из пределов штрафной — 2:1.



Возможно, "Арсенал" был чуть лучше по игре, однако "Вилла" сыграла более чем достойно, и ее победу никак нельзя не назвать незаслуженной.



"Астон Вилла" — "Арсенал". Отчет о матче