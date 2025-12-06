Слот назвал первоочередную цель "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что первоочередная цель его команды — подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую среду "Ливерпуль" совершил очередную потерю очков, сыграв с "Сандерлендом" вничью 1:1. В результате "красные" оказались на девятом мете в Премьер-Лиге.



Однако "Ливерпуль" находится всего в двух очках позади замыкающего топ-4 "Челси", и именно завоевание путевки в Лигу Чемпионов волнует Слота больше всего.



"Это говорит нам, насколько хороша Премьер-Лига в этом сезоне. Она была хороша и в прошлом сезоне, но с каждым сезоном становится лучше и лучше — по объективным причинам, потому что у всех так много денег".



"Это говорит, насколько близки грани. Определенно, наша первоочередная цель — вернуться в топ-4, потому что мы недовольны своей позицией в данный момент", — цитирует Слота ESPN.