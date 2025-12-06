Аморим: "Майну мало играет, потому что это мое решение"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему мало доверяет полузащитнику Кобби Майну в этом сезоне.

В этом сезоне Премьер-Лиги 20-летний Майну еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед", суммарно сыграв только 171 минуту.



По словам Аморима, у него нет ничего личного против Майну, выходившего в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2024. Рубен предпочитает других полузащитников, а для латания дыр у него есть Мануэль Угарте.



"Я понимаю, о чем вы говорите. Вы любите Кобби, он выходил в стартовом составе сборной Англии. Но это не означает, что я обязан выпускать Кобби, когда я не чувствую этого. Так что это мое решение".



"Я просто хочу побеждать. Я просто стараюсь выпускать лучших игроков на поле, и мне все равно, что это за игроки".



"У нас есть Угарте, который сыграл два матча (в старте). В одном из них отсутствовал Каземиро, а Бруну (Фернандеш) всегда в строю. Он тот парень, который подменяет на этой позиции, так что здесь может быть связь", — цитирует Аморима ESPN.