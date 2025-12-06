Слот хочет больше задействовать Исака в игре

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что хочет больше задействовать нападающего Александера Исака в розыгрыше мяча.

За свои 86 минут против "Сандерленда" посреди недели (1:1) Исак совершил только 14 касаний мяча, и Слот признает, что этого недостаточно.



Однако Слот подчеркивает, что дело не только в количестве, приводя в пример нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.



"Алекс — не единственный 9-й номер, который страдает от того, что имеет не так много моментов в некоторых матчах".



"На этом уровне так не бывает, чтобы 9-й номер участвовал в восьми, девяти, 10 моментах каждый тайм. Но, очевидно и ясно, что мы хотим больше его задействовать в опасных ситуациях".



"Мы пропустили только один гол в двух матчах, и мы имели много моментов. Мы играем более компактно и не так много рискуем, но при этом способны создавать так же много моментов, как в предыдущих матчах".



"Это определенно есть в моем списке задач — больше задействовать нашего 9-го номера в игре и на дальней трети поля".



"Знаете сколько раз Алекс касался мяча в среднем за матч в "Ньюкасле"? 22".



"В этой лиге нападающие касаются мяча не так много, но это весьма приятно, когда свои немногие касания они превращают в голы. Я не имею представления, какова статистика Холанда, но если он не касается мяча 100 раз за матч, я не удивлюсь. При этом он много забивает".



"Гораздо важнее, чтобы они касались мяча в правильное время, нежели касались мяча много раз. Холанд касается мяча там, где это имеет значение, и мы можем прибавить в этом отношении", — цитирует Слота The Athletic.