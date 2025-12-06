Эмери не считает "Виллу" претендентом на титул

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери отказался причислять свою команду к числу претендентов на титул Премьер-Лиги.

Провалив старт этого сезона, затем "Вилла" обрела форму и сейчас занимает уже третье место в Премьер-Лиге.



К домашнему матчу против лидирующего "Арсенала" подопечные Эмери подходят с серией из шести побед кряду во всех соревнованиях, однако Унаи понимает, что все снова может быстро измениться.



"Будущее непредсказуемо. Нам нужна концентрация на каждом матче. Если завтра мы одержим победу, то сможет смотреть на вещи позитивнее в следующих матчах, но если нет, ничего не изменится для нас".



"Наша гонка – это каждый матч. Иногда хорошо напоминать себе, где мы были прежде. Два месяца назад мы были внизу таблицы. Теперь мы в верхней части, но, возможно, через два месяца мы снова опустимся. Это футбол, это Премьер-Лига".



"Я не ощущаю нас фаворитами завтрашнего матча, но мы знаем, что можем победить их", — цитирует Эмери Sky Sports.