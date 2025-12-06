Гвардиола: "Сандерленд" заслуженно занимает свое место"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Сандерленд" справедливо занимает столь высокое место в таблице Премьер-Лиги.

В преддверии субботнего выезда к "Сити" "Сандерленд" располагается на шестой позиции, всего в одном очке от топ-4.



По мнению Гвардиолы, сезон уже на той стадии, когда о случайности результатов "черных котов" говорить не приходится.



"Я лишь могу сказать, что, по моему скромному мнению, они заслуживают быть там, где они находятся. Когда новичок так высоко после трех, четырех, пяти матчей, это может быть случайностью, но после 14 матчей в Премьер-Лиги и с такими соперниками, они заслуживают это".



"У них есть четыре, пять или шесть концепций, которые они делают очень хорошо. Иначе они не были бы теми, кем они являются. В этой лиге это было бы невозможно".



"Так что это будет хорошее испытание для нас", — цитирует Гвардиолу The Independent.