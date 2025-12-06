Вега: "Франк должен подать отставку, если проиграет "Брентфорду"

Бывший защитник "Тоттенхэма" Рамон Вега предложил главному тренеру "шпор" Томасу Франку подать в отставку в случае поражения от "Брентфорда" в субботу.

К домашнему противостоянию с "Брентфордом", бывшей командой Франка, "Тоттенхэм" подходит, выиграв лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге.



По мнению Веги, выступавшего за "Тоттенхэм" с 1997 по 2001 год, работа со "шпорами" просто оказалась не по плечу Франку, и у Томаса нет харизмы и характера для этого уровня.



"Чтобы тренировать "Тоттенхэм", нужны яйца. А Томас Франк — политик, дипломат, не умеющий отказывать человек. Он не тот, кто может сказать: "Я так решил, будет по-моему".



"Это видно по раздевалке. Когда вы меняете игроков и схему игры каждые пять минут, игроки чувствуют себя ненадежно, особенно когда трибуны настроены негативно. Это не может быть устойчивым фундаментом. И я не уверен, что он обладает уважением игроков".



"Тоттенхэм" в сложном положении. Их работа по комплектации состава была ужасна на протяжении последних лет, и сейчас мы расплачиваемся за это. А затем приходит парень из "Брентфорда", и кажется, что это чересчур высокий для него уровень. Если они проиграют дома "Брентфорду", он должен подать в отставку. Это бы показало мне, что у него есть яйца", — сообщил Вега Daily Mail.