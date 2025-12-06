Гвардиола: Отчаянно хочу использовать Родри прямо сейчас"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему он осторожничает с полузащитником Родри.

В данный момент Родри все еще отсутствует с полученной против "Брентфорда" 5 октября травмой задней поверхности бедра. Так организм 29-летнего испанца отреагировал на увеличение нагрузки после перенесенного разрыва крестообразных связок колена.



Гвардиола, у которого впереди матчи против "Сандерленда" и "Реала", продолжает беречь Родри, чтобы избежать рецидива.



"Знаете ли вы, каково нам было играть без лучшего игрока в мире два года назад? Без нашего главного игрока, который помог нам сделать требл и провел 70 матчей".



"И затем полтора года обходиться без него. Знаете ли вы, как нам его не хватало? Я хочу, чтобы он был здесь и сейчас".



"Он страдает, он испытывает трудности, потому что он хочет вернуться, но я хочу уберечь его. Я хочу быть уверен, что риск сведен к минимуму. Вот чего мы хотим".



"Я отчаянно хочу использовать его прямо сейчас, в Мадриде или в следующем матче, но чтобы он затем пропустил еще шесть недель? Нет смысла. Когда ты перенес травму крестообразных связок колена, твой организм совершенно другой".



"Родри на другом уровне относительно остальных игроков. Если бы Родри вышел в центр поля на заключительные 20 минут против "Фулхэма", знаете каким был бы эффект? Просто от его присутствия, даже не касаясь мяча? Остальные 10 игроков чувствовали бы себя безопасно и играли лучше".



"Чем вы будете заниматься, если вы, будучи футболистом или журналистом, не сможете делать свою работу более 18 месяцев? Вы захотите писать, вы захотите получить вдохновение и показать, насколько вы хороши, но вы не сможете это сделать. Как вы будете себя чувствовать? Плохо".



"Конечно, он силен, но в некоторые моменты ему грустно. Я не был бы рад, если бы он не был расстроен или озабочен. Впереди у нас много кошмарных вещей. Он должен быть там. Он будет там", — цитирует Гвардиолу BBC.