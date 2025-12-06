Кларк считает, что Мерино должен продолжать играть вместо Дьекереша

Бывший полузащитник "Арсенала" Эдриан Кларк считает, что в данный момент Микель Мерино заслуживает играть в нападении "канониров" вместо Виктора Дьекереша.

Дьекереш лишь недавно вернулся в строй после травмы, успев отметиться двумя появлениями на замену. В отсутствие Виктора роль нападающего пришлось исполнять Мерино, и Микель прекрасно справился.



Отличившись против "Челси" в прошлый уикенд, Мерино также забил победный гол против "Брентфорда" в минувшую среду, и Кларк считает, что место 29-летнего испанца в стартовом составе "Арсенала" не должно подлежать сомнению.



"На мой взгляд, в данный момент Микель Мерино незаменим. Этот парень играет феноменально хорошо".



"Он является одним из умнейших футболистов, что я видел в "Арсенале" за последние сезоны. Он так умен, и куда бы вы его не поставили, он просто приспособится, адаптируется к роли".



"Он великолепно двигается, как мы в этом убедились, когда он забивал гол. В 2025 году никто не забил голов головой больше, чем Микель Мерино", — сообщил Кларк talkSPORT.