Тренер сборной Ганы считает, что Семеньо готов к следующему шагу

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо заявил, что нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо готов уже в январе сделать следующий шаг в своей карьере.

Минувшим летом Семеньо заключил с "Борнмутом" новый контракт, который предусматривает возможность выкупить Антуана в январе за 65 миллионов фунтов.



Согласно слухам, эту возможность обдумывают "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", и Аддо чувствует, что 25-летний игрок готов попробовать себя в более серьезном клубе.



"Он очень хорошо выступал за "Борнмут", но, при всем уважении к "Борнмуту" и тому, то они делают, для него будет естественно сделать следующий шаг".



"Другой вопрос, случится это зимой или летом, но для нас это без разницы. Мне не терпится увидеть, когда он покажет миру больше, на что он способен", — сообщил Аддо The Athletic.