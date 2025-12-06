Минимум 12 клубов хотят арендовать Майну

Минимум 12 клубов заинтересованы в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну в январе.

Отказавшись отпустить Майну в аренду на исходе летнего трансферного окна, теперь "Юнайтед" решает, будет ли Кобби позволено отправиться в другой клуб на вторую половину сезона.



Майну отчаянно нуждается в регулярной игровой практике, в этом сезоне отметившись единственным появлением в стартовом составе "Юнайтед" — против "Гримсби" в Кубке Лиги в августе.



По информации Daily Mail, возможность арендовать 20-летнего полузащитника привлекла внимание целого ряда клубов из Англии, Италии, Испании и Германии.



Среди этих клубов значится "Наполи", куда "Юнайтед" не отпустил Майну минувшим летом.