Минимум 12 клубов хотят арендовать Майну
Минимум 12 клубов заинтересованы в приглашении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну в январе.
Отказавшись отпустить Майну в аренду на исходе летнего трансферного окна, теперь "Юнайтед" решает, будет ли Кобби позволено отправиться в другой клуб на вторую половину сезона.
Майну отчаянно нуждается в регулярной игровой практике, в этом сезоне отметившись единственным появлением в стартовом составе "Юнайтед" — против "Гримсби" в Кубке Лиги в августе.
По информации Daily Mail, возможность арендовать 20-летнего полузащитника привлекла внимание целого ряда клубов из Англии, Италии, Испании и Германии.
Среди этих клубов значится "Наполи", куда "Юнайтед" не отпустил Майну минувшим летом.
06.12.2025 07:00
