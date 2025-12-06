Тухель — о жеребьевке ЧМ-2026: "Сложная группа, сложное начало"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Чемпионата Мира 2026 года.

Состоявшаяся накануне в Вашингтоне жеребьевка ЧМ-2026 определила англичан в Группу L — вместе с Хорватией, Ганой и Панамой.



И хотя на бумаге англичане, стартующие на турнире матчем против Хорватии 17 июня в Далласе или Торонто, выглядят абсолютным фаворитом квартета, Тухель уверен, что его команде не будет легко.



"Сложная группа, сложный первый матч. Хорватия и Гана регулярно участвуют на Чемпионатах Мира, это две гордые и сильные сборные. Насчет Панамы я знаю не так много в данный момент, но мы это поправим к старту турнира".



"У меня был лишь опыт выступления на групповом этапе в Лиге Чемпионов, и лучшим подходом к нему было всегда проявлять наибольшее уважение соперникам и быть всецело сосредоточенным на победе в группе. Там группа всегда выглядела сложной, как и наша сейчас, но мы уверены в себе и будем хорошо подготовлены, когда придет время", — цитирует Тухеля BBC.