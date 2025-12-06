15-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 6 декабря, семью поединками стартует 15-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" проиграла только один из 25 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (16 побед, 8 ничьих). Восемь из 13 последних выездных голов "Арсенала" в чемпионате были забиты головой, включая шесть из девяти в этом сезоне. С момента своего возвращения в элиту "вилланы" одержали пять побед в 12 встречах с "канонирами" в Премьер-Лиги (1 ничья, 6 поражений) — как и в 45 предыдущих (14 ничьих, 26 поражений).



Голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес не успевает залечить свою спину вовремя. Также остаются в лазарете Тайрон Мингс и Росс Баркли.



Защитник "Арсенала" Кристиан Москера пропустит шесть-восемь недель с травмой лодыжки. Деклан Райс под вопросом. Вильям Салиба, Габриэль Магальяэс, Леандро Троссард и Кай Хаверц имеют проблемы со здоровьем.



БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги (1 ничья) — больше, чем в 17 предыдущих (8 побед, 6 ничьих, 3 поражения). "Челси" забивает уже 13 поединков чемпионата кряду, и это самая продолжительная серия среди всех команд дивизиона. "Вишенки" не выиграли ни одной из семи последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 4 поражения, хотя до этого — три из четырех (1 поражение).



"Борнмут" будет лишен травмированных Райана Кристи и Бена Доака, а также дисквалифицированных Льюиса Кука и Тайлера Адамса. А вот Маркос Сенеси и Дэвид Брукс снова доступны после матча пропуска.



Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо продолжает отбывать дисквалификацию. Леви Колуилл, Ромео Лаиа и Дариу Эссугу травмированы.



НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 18:00



Никакая другая команда не пропускала первой в этом сезоне Премьер-Лиги меньше раз, чем "Ньюкасл" (2). "Бернли" проиграл семь из восьми последних выездных матчей высшего дивизиона (1 победа), пропуская во всех восьми. "Сороки" выиграли все шесть последних встреч с "бордовыми" в Премьер-Лиге.



Первый номер "Ньюкасла" Ник Поуп пропустит до трех недель с травмой паха, а компанию ему в лазарете составят Киран Триппьер, Свен Ботман и Уильям Осула. Йоан Висса набирает форму на тренировках.



Защитник "Бернли" Аксель Туанзебе выбыл на несколько недель. Также недоступны Зеки Амдуни, Коннор Робертс и Йордан Байер.



ТОТТЕНХЭМ — БРЕНТФОРД 18:00



В 2025 году "Тоттенхэм" выиграл только три из 16 домашних матчей Премьер-Лиги (3 ничьи, 10 поражений). Никакая другая команда не потерпела выездных поражений в этом сезоне английского первенства больше, чем "Брентфорд" (6). "Шпоры" проиграли лишь одну из восьми встреч с "пчелами" в Премьер-Лиге (4 победы, 3 ничьи), три крайних выиграв.



"Тоттенхэм" все еще вынужден обходиться без Раду Дрэгушина, Ива Биссума, Джеймса Мэддисона, Деяна Кулусевски и Доминика Соланке.



Рис Нелсон, пропустивший матч против "Арсенала" из-за условий своей аренды, снова готов играть за "Брентфорд", но Антони Миламбо, Джош Дасилва и Фабиу Карвалью травмированы. Игорь Тиаго вернулся в строй.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — САНДЕРЛЕНД 18:00



"Манчестер Сити" выиграл 24 из 26 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (2 ничьи). Никакая другая команда не набрала очков в этом сезоне английского первенства, уступая по ходу своих поединков, больше, чем "Сандерленд" (12). "Горожане" выиграли все шесть своих последних встреч с "черными котами" в Премьер-Лиге.



Полузащитники "Сити" Родри и Матео Ковачич продолжают лечиться.



В лазарете "Сандерленда" остаются Хабиб Диарра, Денниц Циркин, Лео Йельде и Аджи Алезе.



ЭВЕРТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



"Эвертон" потерпел два поражения в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги (1 победа) — больше, чем в 13 предыдущих (5 побед, 7 ничьих, 1 поражение). "Ноттингем Форест" одержал три победа в четырех последних поединках чемпионата — как и в 18 предыдущих (5 ничьих, 10 поражений). "Ириски" проиграли только две из 11 последних встреч с "лесниками" в Премьер-Лиге (7 побед, 2 ничьи).



Среди потерь "Эвертона" значатся Джаррад Брантуэйт, Шеймус Коулмен и Мерлин Рель. Идрисса Гейе и Тим Айрогбунам дисквалифицированы. Может вернуться Натан Паттерсон.



"Форест" не может рассчитывать на Ангуса Ганна, Олу Айну, Александра Зинченко, Дугласа Луиса, Тайво Авоньи и Криса Вуда. Морган Гиббс-Уайт должен сыграть, несмотря на проблемы со спиной. Мурильо под вопросом.



ЛИДС — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30



Победой 3:1 над "Челси" посреди недели "Лидс" прервал свою серию из четырех поражений подряд в Премьер-Лиге. "Ливерпуль" проиграл семь из 11 последних выездных поединков чемпионата (4 победы). "Красные" ни разу не уступили в шести последних выездах к "белым" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).



"Лидсу" предстоит оценить готовность нападающих Лукаса Нмечи и Доминика Калверт-Левина. Шон Лонгстафф и Даниэль Джеймс команде не помогут.



Защитник "Ливерпуля" Конор Брэдли готов вернуться после мышечной травмы, оставив в лазарете Джованни Леони и Джереми Фримпонга.