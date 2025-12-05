Тухель готов держать своих запасных в раздевалке во время матчей ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что во время Чемпионата Мира следующим летом его запасные игроки, возможно, будут находиться в раздевалке во время матчей.

Выступление "Челси" на клубном Чемпионате Мира минувшим летом показало, с какой жарой рискуют столкнуться англичане на ЧМ-2026.



И хотя Тухелю не хочется так поступать, Томас допускает, что на турнире в США, Канаде и Мексике его запасные будут сидеть под кондиционером в раздевалке, дожидаясь своего момента, чтобы вступить в игру.



"Если это поможет нам позже в матчах, когда они вступят в игру, мы должны рассмотреть такую возможность".



"Никому это не нравится, потому что я хочу, чтобы игроки находились рядом, чувствовали энергию и передавали энергию от скамейки на поле".



"Но я видел, что так поступали на клубном Чемпионате Мира. Надеюсь, мы сможем избежать этого. Всегда лучше, когда они с нами снаружи", — сообщил Тухель BBC.