Жеребьевка Чемпионата Мира 2026 года

ЧМ-2026 В результате проведенной ФИФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Чемпионата Мира 2026.

Будучи одной из сеянных команд, Англия возглавила Группу L, куда также попали Хорватия с Панамой, с которыми родоначальники футбола встречались на ЧМ-2018 в России, и Гана.

В своем первом матче на ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля сыграют против Хорватией в Далласе или Торонто 17 июня. Затем будет Гана, а после — Панама.

В данный момент англичане занимают четвертое место в рейтинге сборных ФИФА, Хорватия — 10-е, Гана — 72-е, а Панама — 30-е.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, УЕФА плей-офф D

Группа B: Канада, УЕФА плей-офф A, Катар, Швейцария

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Группа D: США, Парагвай, Австралия, УЕФА плей-офф C

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор

Группа F: Голландия, Япония, УЕФА плей-офф B, Тунис

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Группа I: Франция, Сенегал, ФИФА плей-офф 2, Норвегия

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Группа K: Португалия, ФИФА плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

УЕФА плей-офф A: Италия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия

УЕФА плей-офф B: Украина, Польша, Албания Швеция

УЕФА плей-офф C: Турция, Словакия, Косово, Румыния

УЕФА плей-офф D: Дания, Чехия, Ирландия, Северная Македония

ФИФА плей-офф 1: ДР Конго, Ямайка, Новая Каледония

ФИФА плей-офф 2: Ирак, Боливия, Суринам




mihajlo   

05.12.2025 22:20

