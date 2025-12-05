Жеребьевка Чемпионата Мира 2026 года
В результате проведенной ФИФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Чемпионата Мира 2026.
Будучи одной из сеянных команд, Англия возглавила Группу L, куда также попали Хорватия с Панамой, с которыми родоначальники футбола встречались на ЧМ-2018 в России, и Гана.
В своем первом матче на ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля сыграют против Хорватией в Далласе или Торонто 17 июня. Затем будет Гана, а после — Панама.
В данный момент англичане занимают четвертое место в рейтинге сборных ФИФА, Хорватия — 10-е, Гана — 72-е, а Панама — 30-е.
Жеребьевка Чемпионата Мира 2026 года
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, УЕФА плей-офф D
Группа B: Канада, УЕФА плей-офф A, Катар, Швейцария
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
Группа D: США, Парагвай, Австралия, УЕФА плей-офф C
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор
Группа F: Голландия, Япония, УЕФА плей-офф B, Тунис
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
Группа I: Франция, Сенегал, ФИФА плей-офф 2, Норвегия
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
Группа K: Португалия, ФИФА плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
УЕФА плей-офф A: Италия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия
УЕФА плей-офф B: Украина, Польша, Албания Швеция
УЕФА плей-офф C: Турция, Словакия, Косово, Румыния
УЕФА плей-офф D: Дания, Чехия, Ирландия, Северная Македония
ФИФА плей-офф 1: ДР Конго, Ямайка, Новая Каледония
ФИФА плей-офф 2: Ирак, Боливия, Суринам
