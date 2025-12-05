В результате проведенной ФИФА жеребьевки сборная Англии узнала имена своих соперников по групповому этапу Чемпионата Мира 2026.

Будучи одной из сеянных команд, Англия возглавила Группу L, куда также попали Хорватия с Панамой, с которыми родоначальники футбола встречались на ЧМ-2018 в России, и Гана.



В своем первом матче на ЧМ-2026 подопечные Томаса Тухеля сыграют против Хорватией в Далласе или Торонто 17 июня. Затем будет Гана, а после — Панама.



В данный момент англичане занимают четвертое место в рейтинге сборных ФИФА, Хорватия — 10-е, Гана — 72-е, а Панама — 30-е.



Жеребьевка Чемпионата Мира 2026 года



Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, УЕФА плей-офф D



Группа B: Канада, УЕФА плей-офф A, Катар, Швейцария



Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия



Группа D: США, Парагвай, Австралия, УЕФА плей-офф C



Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор



Группа F: Голландия, Япония, УЕФА плей-офф B, Тунис



Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия



Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай



Группа I: Франция, Сенегал, ФИФА плей-офф 2, Норвегия



Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания



Группа K: Португалия, ФИФА плей-офф 1, Узбекистан, Колумбия



Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама



УЕФА плей-офф A: Италия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия



УЕФА плей-офф B: Украина, Польша, Албания Швеция



УЕФА плей-офф C: Турция, Словакия, Косово, Румыния



УЕФА плей-офф D: Дания, Чехия, Ирландия, Северная Македония



ФИФА плей-офф 1: ДР Конго, Ямайка, Новая Каледония



ФИФА плей-офф 2: Ирак, Боливия, Суринам