Москера пропустит до двух месяцев

Защитник "Арсенала" Кристиан Москера пропустит около шести-восьми недель с травмой лодыжки.

Москера повредил свою лодыжку в победном для "Арсенала" матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в минувшую среду (2:0), будучи замененным в концовке первого тайма.



Как сообщает BBC, Москере еще не поставлен окончательный диагноз, однако первичное обследование свидетельствует о том, что 21-летний испанец задержится в лазарете минимум на шесть недель.



На своей пресс-конференции ранее днем главный тренер "Арсенала" Микель Артета прояснил ситуацию с двумя другими травмированными защитниками, поведав, что Вильям Салиба в считанных днях от возвращения в строй, но Габриэль Магальяэс будет доступен только в январе.



В матче против "Астон Виллы" в субботу Артета может задействовать в центре обороны Пьеро Инкапье и Юрриена Тимбера, который и заменил Москеру против "Брентфорда". Также здесь способен сыграть Бен Уайт.