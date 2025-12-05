Ганнибал дисквалифицирован на четыре матча за плевок в фанатов "Лидса"

Полузащитник "Бернли" Ганнибал Межбри был дисквалифицирован на четыре матча за плевок в сторону фанатов "Лидса".

Данный инцидент случился на 67-й минуте победного для "Бернли" матча Премьер-Лиги против "Лидса" 18 октября (2:0).



Еще до своего появления на замену, разминаясь у бровки, 22-летний игрок сборной Туниса плюнул в сторону задиравших его фанатов гостевой команды.



Сегодня FA официально объявила, что Ганнибал согласился с выдвинутыми в его адрес обвинениями и был наказан не только дисквалификацией на четыре матча, но и штрафом на 15,000 фунтов.



Таким образом, теперь Ганнибал пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "Фулхэма", "Борнмута" и "Эвертона" в этом месяце и вернется к домашней игре с "Ньюкаслом" 30 декабря.