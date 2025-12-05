Гвардиола: "Выезд к "Фулхэму" был хорошим уроком"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что выезд к "Фулхэму" стал хорошим уроком для его команды.

В минувший вторник "Сити" одолел "Фулхэм" со счетом 4:5, хотя по ходу матча вел 1:5. "Горожане" просто утратили контроль над игрой и едва не упустили победу.



В своем предыдущем матче "Сити" вел против "Лидса" 2:0, но дважды пропустил и только в компенсированное время смог вырвать победу 3:2.



Такая тенденция настораживает Гвардиолу, однако Хосеп уверен, что правильные выводы сделаны.



"Это забыто. Надеюсь, это был хороший урок, но это забыто".



"В Премьер-Лиге, в современном футболе, во всех клубах вы должны учиться с помощью хороших вещей и плохих вещей, которые происходят, и я уже думаю о следующем матче".



"Конечно, я обеспокоен. Мы стараемся понять, что произошло, чтобы не пропускать голы".



"Мы забили три гола "Лидсу" и пять голов "Фулхэму", так что на это можно смотреть двояко, верно?"



"Мы всегда делаем много хороших вещей. Как много ударов в створ нанес "Лидс"? Три? Забили два. Это неплохо".



"Как много ударов в створ нанес "Фулхэм"? Пять-шесть? Поэтому мы можем видеть, что доля ударов, которые становятся голами, высока, и нам нужно поработать над этим", — цитирует Гвардиолу The Independent.