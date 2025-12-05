Майну готов уйти в аренду в январе

Кобби Майну Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну готов уйти в аренду в зимнее трансферное окно.

Майну порывался уйти в аренду еще на исходе минувшего лета, однако "Юнайтед" отказал в этом своему воспитаннику, переживавшему за свое игровое время в новом сезоне.

Опасения Майну не были напрасны. В этом сезоне Премьер-Лиги 20-летний англичанин еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед", матч против "Вест Хэма" накануне вечером проведя на скамейке запасных.

Том Хитон, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласиа — единственные другие игроки первой команды "Юнайтед", которые еще не выходили в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.

Как сообщает The Athletic, Майну "глубоко разочарован" своей ситуацией и в январе будет готов предпринять новую попытку вырваться из "Юнайтед".

"Юнайтед" пока не решил, как поступить с Майну на сей раз, однако на "Олд Траффорд" понимают, что успешная аренда во второй половине сезона помогла бы выгодно продать Кобби следующим летом.

Ожидается, что "Юнайтед" определится с планами на Майну после возвращения своих игроков с Кубка Африки.




