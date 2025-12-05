Артета открыт к приобретениям в январе

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" был очень активен на трансферном рынке минувшим летом, и совершенные приобретения сейчас помогают "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Однако Артета допускает приглашение новичков и в январе, если увидит хорошую возможность или если будет вынужден реагировать на травмы.



"Мы всегда должны быть готовы. Я имею ввиду, что при наличии возможности добавить команде, подстраховать команду — и с учетом обстоятельств — мы должны быть открыты к этому".



"Мы не знаем, что будет происходить от настоящего момента и до закрытия окна, ведь это футбол".



"Но мы определенно будем на чеку, и мы знаем, какие риски могут возникнуть в плане состава. Нам просто нужно быть готовыми — чисто на случай, если нам что-нибудь потребуется", — цитирует Артету Evening Standard.