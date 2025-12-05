Артета открыт к приобретениям в январе

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

"Арсенал" был очень активен на трансферном рынке минувшим летом, и совершенные приобретения сейчас помогают "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Однако Артета допускает приглашение новичков и в январе, если увидит хорошую возможность или если будет вынужден реагировать на травмы.

"Мы всегда должны быть готовы. Я имею ввиду, что при наличии возможности добавить команде, подстраховать команду — и с учетом обстоятельств — мы должны быть открыты к этому".

"Мы не знаем, что будет происходить от настоящего момента и до закрытия окна, ведь это футбол".

"Но мы определенно будем на чеку, и мы знаем, какие риски могут возникнуть в плане состава. Нам просто нужно быть готовыми — чисто на случай, если нам что-нибудь потребуется", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Артета, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 369

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 05.12.2025 17:34 # bmw-e34
    Нужна хорошая 9-ка.
    Дьекериш свободен, в прошлом сезоне много заколотил. Отлично подойдёт.

    (ответить)

  2. wengerrrro 05.12.2025 17:05 # wengerrrro
    никогда особо не поддерживал аренды для топ клуба, но тут как раз подходящий случай.

    (ответить)

