Артета открыт к приобретениям в январе
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.
"Арсенал" был очень активен на трансферном рынке минувшим летом, и совершенные приобретения сейчас помогают "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Однако Артета допускает приглашение новичков и в январе, если увидит хорошую возможность или если будет вынужден реагировать на травмы.
"Мы всегда должны быть готовы. Я имею ввиду, что при наличии возможности добавить команде, подстраховать команду — и с учетом обстоятельств — мы должны быть открыты к этому".
"Мы не знаем, что будет происходить от настоящего момента и до закрытия окна, ведь это футбол".
"Но мы определенно будем на чеку, и мы знаем, какие риски могут возникнуть в плане состава. Нам просто нужно быть готовыми — чисто на случай, если нам что-нибудь потребуется", — цитирует Артету Evening Standard.
05.12.2025 17:00
Последние комментарии:
Нужна хорошая 9-ка.
Дьекериш свободен, в прошлом сезоне много заколотил. Отлично подойдёт.
(ответить)
никогда особо не поддерживал аренды для топ клуба, но тут как раз подходящий случай.
(ответить)
