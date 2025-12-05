Лингард покидает "Сеул"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард покидает южнокорейский "Сеул" на следующей неделе.
Лингард присоединился к "Сеулу" в феврале 2024 в качестве свободного агента. С тех пор Джесси забил 18 голов в 66 матчах и даже надевал капитанскую повязку.
Однако матч против "Мельбурн Сити" в рамках Лиги Чемпионов АФК 10 декабря станет последним матчем 32-летнего англичанина за "Сеул".
Из опубликованного "Сеулом" заявления следует, что клуб был доволен Лингардом и даже пытался продлить его контракт, однако Джесси решил, что настало время для нового испытания, поэтому стороны договорились о расставании.
Сам Лингард пока не подтвердил, где он собирается продолжить карьеру. Помимо "Юнайтед" и "Сеула", Джесси также довелось поиграть за "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби", "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест".
05.12.2025 16:00
