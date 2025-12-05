Мареска не считает, что его его команде не хватает лидеров и опыта

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не считает, что его команде не хватает игроков с лидерскими качествами и опытом.

На матч против "Лидса" посреди недели "Челси" вышел без Мойсеса Кайседо, который был дисквалифицирован, и без Риса Джеймса, которому была предоставлена передышка. В результате "синие" потерпели поражение 3:1.



Однако Мареска отвергает предположение о том, что именно недостаток таких игроков привел к поражению.



"Является ли дефицит опыта проблемой? Дело не в этом. Я люблю, что у меня молодой состав, я люблю, что у меня молодые игроки".



"Мы всегда говорим об опыте, когда теряем очки, но когда мы побеждаем "Барселону" и играем вничью с "Арсеналом", никто не говорит об опытных игроках".



"Причина не в этом. У нас есть опытные игроки, но один был дисквалифицирован, другой был травмирован".



"Кто был нашим самым опытным игроком в мидуик? Тосин (Адарабиойо). Сыграл ли он хорошо? Так что дело не в опыте", — цитирует Мареску Sky Sports.