"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за Гехи

"Манчестер Сити" стал новым фаворитом в борьбе за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

В заключительный день летнего трансферного окна Гехи едва не перешел в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов, и клуб с "Энфилда" считался наиболее вероятным направлением для Марка на январь.



Однако Football Insider утверждает, что 25-летний Гехи не покинет "Пэлас" в январе, а после окончания сезона, скорее всего, присоединится к "Сити" в качестве свободного агента.



"Сити" рассматривает Гехи в качестве преемника для Джона Стоунса, которому в мае исполнится 32. Ожидается, что "горожане" также попрощаются с Мануэлем Аканджи, арендованным "Интером" и, возможно, Натаном Аке, поэтому Хосепу Гвардиолу понадобится новый центральный защитник.