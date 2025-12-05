Владельцы "Тоттенхэма" ищут спонсора для переименования стадиона

Семейство Льюис, владеющее "Тоттенхэмом", дало ясный сигнал о своем намерении продать права на переименование стадиона клуба.

С момента своего открытия в 2019 году новый стадион "шпор" на 62,850 мест носит техническое название "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Бывшему президенту "Тоттенхэма" Даниэлю Леви так и и не удалось найти подходящего партнера для переименования арены, и теперь этим займется другой человек, нанятый семейством Льюис.



Как сообщает The Telegraph, в январе к работе в качестве коммерческого директора "Тоттенхэма" приступает Алекс Скотчер, и продажа прав на переименование стадиона является его приоритетной задачей.



Скотчер с успехом выполнил эту задачу в "Эвертоне" и "Валенсии", с которыми он сотрудничал через агентство Elevate. Именно благодаря Алексу новый стадион "ирисок" обрел название "Хилл Дикинсон", а мерсисайдский клуб — 10-летний спонсорский контракт на 100 миллионов фунтов.