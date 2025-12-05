Венгер считает Англию одним из фаворитов ЧМ-2026

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал сборную Англии одним из фаворитов на победу на Чемпионате Мира 2026 года.

Англичане безупречно преодолели отбор к ЧМ-2026 и в пятницу узнают имена своих соперников по турниру, который пройдет в Северной Америке следующим летом.



Венгер чувствует, что при Томасе Тухеле англичане постараются сделать следующий шаг, однако главным фаворитом ЧМ-2026 Арсен все же называет родную Францию.



"Англия будет одним из фаворитов Чемпионата Мира. Они всегда близки к победе, добираясь до полуфинала, четвертьфинала, финала, и они должны сделать следующий шаг. Они обладают мастерством для этого".



"Стараясь быть как можно более объективным, я по-прежнему верю в Европу, и Франция — мой суперфаворит, по одной единственной причине: у них больше нападающих мирового уровня, чем у какой-либо другой сборной в мире".



"Когда вы достигли плей-офф и обладаете таким мастерством на скамейке, это делает разницу", — цитирует Венгера Sky Sports.