"Ливерпуль" по-прежнему настроен сохранить Конате

"Ливерпуль" по-прежнему настроен на заключение нового контракта с защитником Ибраимой Конате.

В прошлом месяце стало известно, что свой интерес к Конате завершил "Реал". Испанский гранд отказался от возможности подписать Ибраиму свободным агентом следующим летом.



По всей видимости, "Реал" разочаровала нестабильная игра Конате в этом сезоне, но форма Ибраимы не поколебала намерения "Ливерпуля".



Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" продолжает переговоры с представителями Конате и по-прежнему хочет заключить новый контракт, но в данный момент стороны не близки к компромиссу.



Боссы "Ливерпуля" всецело ожидают, что вскоре 26-летний игрок сборной Франции начет возвращаться в свою лучшую форму.