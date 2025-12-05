Далот расстроен, что МЮ потерял контроль над игрой против МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот посетовал на потерю своей командой контроля над игрой против "Вест Хэма".

Накануне вечером Далот забил свой первый гол на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги, однако этого оказалось недостаточно для победы.



После своего гола "Юнайтед" сбавил обороты и в концовке пропустил ответный (1:1), что очень расстраивает Далот.



"Я расстроен. Думаю, когда вы ведете 1:0 и остается 30 минут, нужно гораздо лучше контролировать игру. Особенно на "Олд Траффорд". Мы не можем так суетиться, как это делали мы после гола. Возможно, мы были чуть неряшливы при владении мячом".



"Разумеется, я расстроен ничейным результатом. Игра была в наших руках".



"Нам нужно найти решение. Это может быть связано с различными вещами. Так нельзя, потому что вы сражались 60 минут ради забитого гола. После него нужно было продолжать делать те же вещи, контролировать игру еще лучше, дольше владеть мячом, доминируя над соперником. Особенно это касается эпизода, который привел к угловому, с которого мы пропустили. Такого рода действий нужно избегать, особенно против команд, которые хорошо контратакуют".



"Мы знали, что сегодня соперник будет искать возможности для контратак и стандартов. К сожалению, мы не смогли удержать победный счет, и в конце концов мы должны пенять на себя. Думаю, это больше наша вина, чем заслуга "Вест Хэма", — сообщил Далот Sky Sports.