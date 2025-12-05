Саудиты готовы потратиться на Салаха

Саудовская лига готова выделить средства на приглашение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Салах мог уехать в Саудовскую Аравию еще минувшим летом, причем — в качестве свободного агента. Однако Мохамед отверг эту возможность и заключил новый контракт с "Ливерпулем" до 2027 года.



Несмотря на то, что теперь за приглашение Салаха пришлось бы заплатить компенсацию "Ливерпулю", саудиты по-прежнему заинтересованы в трансфере Мохамеда, утверждает The Telegraph.



Салах остается в хороших отношениях с боссами саудовской лиги, и те готовы действовать, если 33-летний игрок сборной Египта выразит готовность покинуть "Ливерпуль".



Повод попрощаться с "Ливерпулем" у Салаха есть. Мохамед неважно проводит этот сезон, в результате даже потеряв место в стартовом составе команды Арне Слота.