Аморим объяснил отсутствие Де Лигта против "Вест Хэма"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил отсутствие защитника Маттейса Де Лигта в матче против "Вест Хэма".

Де Лигт сыграл каждую минуту 13 первых матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, но ничью 1:1 против "Вест Хэма" накануне вечером пропустил.



Оказывается, Де Лигт получил небольшую травму, из-за чего был вынужден уступить свое место в старте Эйдену Хевену, в перерыве замененному на Лени Йоро, однако Маттейс должен поправиться до выезда к "Вулверхэмптону" в следующий понедельник.



"Это небольшая проблема. Я ожидаю обладать им в следующем матче".



"Это сложно, потому что, если вы посмотрите на эту позицию, то в этом году здесь регулярно играют только Харри (Магуайр) и Матта".



"Это потеря. Он играет действительно хорошо. Но я в восхищаюсь Эйденом. Он хорошо трудится. Думаю, он обладает характеристиками, чтобы играть здесь", — цитирует Аморима Evening Standard.