Рой Кин: "Юнайтед" испугался"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красные дьяволы" испугались и не смогли довести дело до победы против "Вест Хэма".

Ответный гол Сунгуту Магасса на 83-й минуте оставил "Юнайтед" без победы в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" накануне вечером — 1:1.



Таким образом, "Юнайтед" упустил возможность догнать по очкам занимающий четвертое место в Премьер-Лиге "Челси", и своей игрой команда Рубена Аморима по-настоящему расстроила Кина.



"После своего гола они, играя против команды из зоны вылета, убрали ногу с педали газа. Вы ведете 1:0! Я не умаляю заслуг "Вест Хэма", и они более-менее заслужили ответный гол".



"Но вы просто подвергаете себя давлению сами. Каждый раз, когда я смотрю за этим "Юнайтед", они расстраивают. Они недостаточно эффективны впереди, они не были неприятным соперником, чтобы выполнить работу до конца".



"Люди будут хвататься за голову. Одну минуту кажется, что они прогрессируют, и в случае победы они вышли бы на пятое место. Поэтому результат вызывает большое разочарование".



"Покажите свое мастерство. Думаю, они выглядели отчаянно в трех-четырех последних матчах. Действительно плохо. Это была возможность, и оставалось выполнить работу до конца, а они практически испугались. Все те же проблемы", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.