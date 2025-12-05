Аморим "разочарован и зол" ничьей с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что он "разочарован и зол" исходом матча против "Вест Хэма".

Гол Сунгуту Магасса на 83-й минуте позволил "Вест Хэму" вырвать ничью 1:1 на "Олд Траффорд" в четверг вечером.



Аморим расстроен, потому что чувствует, что гол соперника случился без каких-либо на то предпосылок, однако Рубен не соглашается с предположением о том, что развитие его команды обратилось вспять после нескольких хороших недель.



"Мои эмоции? Это разочарование, это злость, вот и все".



"Как заставить команду играть лучше? Снова трудиться и постараться одержать победу в следующем матче".



"Это не движение назад. У нас были кое-какие моменты. Такое случается".



"Вы говорили о прогрессе, когда у нас была хорошая серия. Вы говорили, что мы были идеальны, хотя мы не были. Мы нестабильны".



"Если вы посмотрите на гол, то 83 минуты у нас все было под контролем, и случился длинный заброс мяча. Мы должны были действовать лучше", — цитирует Аморима The Independent.