Аморим "разочарован и зол" ничьей с "Вест Хэмом"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что он "разочарован и зол" исходом матча против "Вест Хэма".
Гол Сунгуту Магасса на 83-й минуте позволил "Вест Хэму" вырвать ничью 1:1 на "Олд Траффорд" в четверг вечером.
Аморим расстроен, потому что чувствует, что гол соперника случился без каких-либо на то предпосылок, однако Рубен не соглашается с предположением о том, что развитие его команды обратилось вспять после нескольких хороших недель.
"Мои эмоции? Это разочарование, это злость, вот и все".
"Как заставить команду играть лучше? Снова трудиться и постараться одержать победу в следующем матче".
"Это не движение назад. У нас были кое-какие моменты. Такое случается".
"Вы говорили о прогрессе, когда у нас была хорошая серия. Вы говорили, что мы были идеальны, хотя мы не были. Мы нестабильны".
"Если вы посмотрите на гол, то 83 минуты у нас все было под контролем, и случился длинный заброс мяча. Мы должны были действовать лучше", — цитирует Аморима The Independent.
05.12.2025 06:00
