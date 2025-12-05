"Юнайтед" не удержал победу против "Вест Хэма"

Сунгуту Магасса "Манчестер Юнайтед" не удержал победу в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом", пропустив ответный гол на 83-й минуте.

После двух матчей отсутствия из-за травмы головы в стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Матеус Кунья. Также с первых минут вышли Эйден Хевен и Нуссаир Мазрауи, заменив Мейсона Маунта, Маттейса Де Лигта и Лени Йоро.

Дисквалифицированного Лукаса Пакету в старте "молотобойцев" заменил Томаш Соучек.

В начале матча Амад Диалло упал в чужой штрафной, но рефери оставил это без реакции. А на шестой минуте гости вывели на удар Матеуша Фернандеша, однако Каземиро бросился под мяч.

В целом игра была равной в начале матча, но постепенно преимущество стало переходить к хозяевам, который создали прекрасный момент на 28-й минуте, однако Аарон Ван-Биссака на линии ворот остановил мяч после удара Джошуа Зиркзее.

Атака "Вест Хэма" на время заглохла, пока на 35-й минуте Джаррод Боуэн не продрался по краю штрафной и пробил с рикошетом, но мяч полетел прямо в руки Сенне Ламменса.

В первом тайме "Юнайтед" сделал недостаточно для гола, но после перерыва продолжил стараться и на 58-й минуте открыл счет. Оказавшись в районе 11-метровой отметки, Диогу Далот примагнитил к себе мяч после срикошетившего удара Каземиро с дистанции, а затем низом направил снаряд в ворота — 1:0.

Далее "дьяволы" достаточно уверенно контролировали игру, но в концовке "молотобойцы" активизировались — терять им было нечего.

Гости прибавили и на 83-й минуте сравняли счет. После розыгрыша углового Боуэн пробил головой, а Мазрауи совершил спасение на линии ворот. Однако мяч отскочил к оставленному без опеки Сунгуту Магасса, который незамедлительно поразил нижний угол ворот — 1:1.

"Юнайтед" мог вырвать победу в компенсированное время, когда два момента имел Бруну Фернандеш, но оба удара капитана домашней команды из пределов штрафной оказались неточными.

"Юнайтед" третий раз в пяти последних матчах Премьер-Лиги сыграл вничью. "Дьяволы" должны быть расстроены результатом — у них были все шансы набрать три очка и оформить "клин-шит".

"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче




Автор mihajlo   

Дата 05.12.2025 00:55

