Ван Дейк — о ситуации Салаха: "Ни у кого нет безлимитного кредита доверия"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предупредил своего партнера по команде Мохамеда Салаха, что у того не может быть "безлимитного кредита доверия".

В двух последних матчах — против "Вест Хэма" и "Сандерленда" — Салах не попадал в стартовый состав "Ливерпуля", причем против "молотобойцев" Мохамед даже не вышел на замену.



Сейчас Салах не забивает уже пять матчей кряду, однако Ван Дейк верит, что 33-летний египтянин преодолеет свой спад и снова начнет проявлять себя.



"Это всегда одинаково. Так не бывает, чтобы у тебя был безлимитный кредит доверия, каждый должен проявлять себя".



"Мо делает это, но тренер принимал свое решение в двух последних матчах. Все мы хотим лучшего для этого клуба".



"Я вполне уверен, что Мо по-прежнему будет исполнять важную роль в том, чего мы стремимся достичь, потому что он удивительный игрок, и он постоянно это показывал".



"Однако все мы стараемся обрести стабильность. Ему нужно, чтобы мы были в своей лучшей форме, а нам нужно это от него. Все мы стараемся это обрести".



"Он остается великолепным игроком, и нам нельзя забывать, по какой причине он был так успешен в этом клубе. Это нужно уважать".



"Мне нужно, чтобы он был поблизости как один из лидеров. Я не переживаю. Он расстроен, но это абсолютно нормально. Если ты не расстроен от того, что не играешь, тогда это проблема", — цитирует Ван Дейка ESPN.